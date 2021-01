Bruine vloot gekrenkt door suggestie van fraude door staatssecretaris

De schippers vroegen afgelopen zomer aandacht voor de kwestie door met de schepen voor het eiland Pampus te gaan liggen. Na de actie zaten de woordvoerders om tafel met staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat. Er werd 15 miljoen euro toegezegd. De overheid stelde ht geld beschikbaar vanwege de historische waarde van de bruine vloot.

Criteria

Het zou echter niet duidelijk zijn welke schepen onder de regeling vallen. Volgens de staatssecretaris moeten de criteria daarvoor eerst duidelijk worden voor het geld kan worden toegekend. Of de bruine vloot het echter zo lang zonder steun kan volhouden, is de vraag. "Het geld is gewoon nodig en snel", zegt Puper.

Keijzer denkt in februari pas meer duidelijkheid te kunnen geven over het geld. Dat vindt schipper en bruine vloot-voorzitter Paul Scheffer op zijn zachtst gezegd 'verwonderlijk'. Hij begrijpt niet waarom het zo lang duurt voordat het geld wordt toegekend, terwijl in augustus al bekend werd dat er geld beschikbaar was.

Onderscheid

Puper begrijpt de angst voor fraude wel, maar hij vraagt zich af waarom er onderscheid wordt gemaakt tussen deze en de andere steunmaatregelen. "Waarom zijn ze bij de NOW of TVL bijvoorbeeld minder bang voor fraude dan bij een regeling voor de bruine vloot, waarbij alle gegevens zoals kwartaalaangiften bekend zijn." Daarnaast zijn alle schepen geregistreerd. "Als ze hun eigen gegevens nakijken, is de fraude makkelijk te ondervangen."