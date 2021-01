Aantal coronapatiënten Friese ziekenhuizen nagenoeg gelijk gebleven

In de provincie Groningen is het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis bijna gelijk aan de cijfers in Fryslân. In Groningen liggen 72 coronapatiënten in het ziekenhuis, van wie 23 op de IC. In Drenthe zijn 46 patiënten opgenomen met een Covid-19-besmetting. Van hen liggen er 14 op de intensive care.