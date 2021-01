Buurtschap bij Drachten legt zich niet neer bij uitbreiding Van der Valk-hotel

Willem Bouma woont in Ureterpvallaat. Hij en zijn buren zien de bouwplannen niet zitten. De buurt heeft er moeite mee vanwege de omvang en de locatie. Bovendien zijn ze er ook niet echt bij betrokken, en dat terwijl een deel van de buurt gemeentelijk monument is. De nieuwbouw is niet passend, vindt men. Bouma: "Het huis van onze buren is gebouwd in 1786, onze schuur is van 1860 en ons huis van 1895. Dit is het restant van wat ooit 45 huizen waren."