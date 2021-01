Negen tips over gestolen pinpas naar aanleiding van uitzending Opsporing Verzocht

De politie liet dinsdag beelden zien van de dader in Opsporing Verzocht. De dief sloeg toe in het Leeuwarder ziekenhuis MCL. Vervolgens pinde hij grote bedragen met haar pinpas in het casino in Groningen.

Op de website van de politie staan beelden van de man. Zo is de dief te zien op de beveiligingscamera van het ziekenhuis en op beelden in het Groninger casino.

Het gaat om een blanke man met een kalend hoofd. De politie hoopt dat mensen de man herkennen en hem aangeven bij de politie. Tips zijn welkom via telefoonnummer 0900 8844 of door te bellen met de tiplijn van de politie: 0800 6070.