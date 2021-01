Ministerie moet tien adressen stikstofboeren openbaar maken

Boerenbedrijven hadden van 2015 tot 2019 geen vergunning nodig bij beperkte stikstofuitstoot. Toen was de Programma Aanpak Stikstof ( PAS ) van kracht. Een melding volstond.

Milieuorganisatie wil adressen weten en stapt naar de rechter

Een milieuorganisatie had de minister gevraagd om alle PAS-meldingen in die periode openbaar te maken om zo een goed beeld te krijgen van de stikstofuitstoot. De minister heeft bijna 3500 meldingen openbaar gemaakt, echter zonder de locaties erbij te vermelden. De milieuorganisatie bracht de zaak vervolgens voor de rechter.

Eerst uitspraak over 10 van de 3500 meldingen

De rechtbank Noord-Nederland besloot uit praktische overwegingen eerst uitspraak te doen over tien meldingen van boerenbedrijven in Fryslân, Groningen, Drenthe en Overijssel. Van de rechtbank moest de minister ook de locatiegegevens openbaar maken, maar daar rees verzet tegen.

LTO in hoger beroep

Het Ministerie van LNV en boerenorganisatie LTO Noord gingen in hoger beroep bij de Raad van State. Die heeft de milieuorganisatie die de naam Coöperatie Mobilisation for the Environment U.A. (MOB) draagt, nu in het gelijk gesteld.

Gevolgen uitspraak

De minister moet dus nu de locatiegevens van de tien boerenbedrijven openbaar maken. De rechtbank kan de zaak over de andere PAS-meldingen in behandeling nemen.