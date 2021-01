Afgelopen jaar bijna 60 procent minder muskusratten gevangen in Fryslân

Het Friese waterschap ving afgelopen jaar dus ruim de helft minder muskusratten dan een jaar eerder. Dat betekent dat het waterschap de populatie steeds beter onder controle krijgt. De diertjes worden gevangen met een kooi, waar ze in kunnen lopen, maar niet meer uit.

Fryslân staat van alle waterschappen in Nederland bovenaan wat het aantal vangsten per kilometer watergang betreft. Bestrijding is succesvol als dat aantal 0,15 of lager is. In Fryslân was dat 0,01.

Landelijk werden er afgelopen jaar 47.772 muskusratten gevangen, een daling van vijf procent in verhouding tot een jaar eerder.

Schade

Muskusratten komen van nature niet voor in Nederland. Ook hebben de dieren bij ons geen natuurlijke vijanden. Ze zijn hier door menselijk handelen beland.

De dieren worden bestreden omdat ze gangen en holen graven in dijken en oevers. Ook maken ze nesten met uitgebreide ondergrondse gangenstelsels. Zo veroorzaken ze verzakkingen in dijken en kades. In het ergste geval kan een dijk of kade doorbreken en een polder onder water lopen.

De diertjes worden gevangen met een kooi, waar ze in kunnen lopen, maar niet meer uit. De bestrijding van muskusratten is in Nederland bij wet geregeld. Het doel is om de populatie zo klein mogelijk te houden, zodat de schade beperkt blijft.

Bedreiging voor biodiversiteit

De muskusrat vormt ook een bedreiging voor de biodiversiteit. Ze staan daarom op de Europese lijst van invasieve soorten. Ook eten ze planten zoals riet en de lisdodde en kunnen ze inheemse soorten verdringen, zoals vogels die in hetzelfde riet wonen als de muskusrat.

Er zijn landelijk veel meer beverratten gevangen. Er werden afgelopen jaar 1.344 beverratten in hun nekvel gegrepen: een stijging van 12 procent. Die dieren worden voornamelijk bij de Duitse grens gevangen, omdat ze daar vandaan komen.