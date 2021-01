Friese theaters zoeken samenwerking om coronacrisis te overleven

Met z'n vijven hebben ze zich verenigd in het Fries Schouwburg Overleg (FSO). Samen met de provincie en gemeenten is het initiatief genomen om te zorgen dat de cultuurketen blijft functioneren en dat de verbinding met het publiek blijft bestaan. "We zijn al lange tijd gesloten en er is heel weinig zicht op wanneer we weer open kunnen en in welke vorm", legt Wiebren Buma van Theater Sneek uit.

'Wendbaar en weerbaar'

De theaters willen ervoor zorgen dat ze in de toekomst kunnen blijven bestaan in situaties van onmacht. Ze willen 'wendbaar en weerbaar' worden. Het verbond vraagt daarom een Aanjaagfonds aan dat ervoor moet zorgen dat theaters vernieuwende concepten kunnen ontwikkelen. Daarnaast moet er volgens het verbond een ticketgarantiefonds in het leven worden geroepen.

Fungeren als producent

De theaters willen zelf fungeren als producent en productiehuis en zo de volledige keten en het culturele klimaat in Fryslân verstevigen. "Wij willen werkgelegenheid blijven bieden aan alle makers, technici, decorbouwers..."

Dat willen ze doen door zelf producties en festivals te bedenken, talentopleidingen serieuzer aan te pakken, meer producties met regionale thema's te maken en kleinere voorstellingen te maken voor een lokaal publiek. "Het is een beetje een andere rol voor theaters", legt Buma uit.