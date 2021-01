Kringloop Second Chance in Damwâld op bezoek bij burgemeester Agricola

"Wij zijn veel meer dan een kringloopwinkel alleen. Wij zijn eigenlijk het sociale hart van Damwâld", legt Van der Woude uit. Ze houden zich niet alleen bezig met de verkoop van tweedehands spullen, maar ook met sociale vraagstukken. "Zoals armoedebestrijding, eenzaamheid en mensen nieuwe kansen geven."

Dat doen ze vanuit stichting Fryslân 58. Die stichting helpt inwoners van Fryslân die in een crisissituatie zijn beland, door hen essentiële huisraad te geven. Deze mensen hebben door verschillende oorzaken niet genoeg geld om die zelf te betalen. De spullen worden door de kringloopwinkel ter beschikking gesteld aan stichting Fryslân 58.

Hûskeamer

In kringloopwinkel Second Chance exploiteert de stichting sinds 1 januari 2021 de Hûskeamer van Damwâld, een plek waar mensen die dat nodig hebben terecht kunnen. Ze kunnen er een kopje koffie drinken of meedoen aan activiteiten. De kringloopwinkel is daarnaast een dagbestedingsplek. Van der Woude: "Mensen die door omstandigheden niet meer in de maatschappij kunnen meedraaien, helpen wij aan een goede dagbesteding."

"Deze periode is heel lastig. Wij kunnen geen spullen verkopen, maar hebben wel veel mensen in de winkel. Wij krijgen ook aanvragen van verschillende organisaties om mensen te helpen die in financiële problemen zitten", legt Van der Woude uit.

Probleem is dat er vaak commentaar komt op het feit dat er zo veel mensen in de winkel zijn. "Maar die mensen moeten toch worden geholpen, ondanks de lockdown." Er zijn al meerdere keren boa's langs geweest en de kringloop kreeg zelfs een dwangsom van 10.000 euro opgelegd omdat ze toch open waren.

Belangrijke plek

Van der Woude wil de burgemeester duidelijk maken dat de kringloop een belangrijke plek is die open moet blijven. "Wij laten die mensen niet zitten, dat kan natuurlijk niet. Het is de hoogste tijd om de burgemeester uit te nodigen, want hij beheert de portefeuille handhaving. Wij willen hem alle facetten van onze winkel laten zien en van wat wij doen."