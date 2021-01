Natuurmuseum vraagt provincie om hulp: "Bezuinigingen hebben rampzalige gevolgen"

De bezuiniging van twee ton heeft rampzalige gevolgen. Dat zegt ook voorzitter Tineke Schokker van de raad van toezicht van het natuurmuseum. Ze zal er alles aan doen om de provincie ertoe te bewegen de korting weer in het trekken. "Het betekent dat er mensen uit moeten en dat we niet meer kunnen doen wat we doen. We hebben een heel educatieprogramma en daar zijn mensen voor nodig. Als er mensen uit moeten, kun je die dingen niet meer doen."

Er loopt nog een bezwaar, zegt Schokker. Eerst moet duidelijk worden hoe dat afloopt. "Maar we gaan ervan uit dat besef komt, dat dit zo niet kan. We blijven vastberaden en gaan er alles aan doen om dit op te lossen."