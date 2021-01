Punter zat in de muziek, maar bezorgt nu groentes; ander werk door corona

Yn oktober ferkocht hy de earste aaien. Yn twa-en-in-heale-dei ferkocht hy 2500 aaien. "It gie geweldich." Punter betocht in namme foar syn bedriuw: It Blije Ei. Wêrom? Hy hat in keale holle. "It leuke oan myn nije wurk is dat ik by de doarren del gean. Minsken misse it sosjale kontakt troch corona, ik sels ek. No ha ik altyd in petear by doar dat is hiel noflik."

De Blije Zak

Nei in wike krijt hy ek fraach nei biologyske griente. "Dêrom ferkeapje ik no ek De Blije Zak, in pakket mei biologyske griente, fruit en smoothies", fertelt Punter. Hy ferkeapet 175 fan dizze sekken yn in wike. Elke moarn rydt hy nei de biologyske tún 'Yn 'e Sinne' yn Jirnsum om de griente op te heljen. De smoothies wurde út Arum helle. "Dy binne gewoan fan hiele goeie produkten makke."

En mocht Punter yn de takomst wer yn de muzykyndustry wurkje kinne, dan wol hy dochs ek trochgean mei dizze baan. "Of myn frou moat dizze baan miskien mar oernimme."