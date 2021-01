Friese gemeenten begroten in 2021 meer gemeentelijke heffingen

De grootste verantwoordelijke voor de stijging zijn de reinigingsrechten en afvalstoffenheffing, waarmee inwoners betalen voor onder andere het ophalen en verwerken van hun huisvuil. Deze heffing stijgt in Fryslân in 2021 met gemiddeld 7%, terwijl de gemeentelijke heffingen in totaal in onze provincie met 3,7 procent omhoog gaan.

Tussen gemeenten zitten grote verschillen. Hoewel de afvalheffing gemiddeld de grootste verantwoordelijke is voor de stijging in de gemeentelijke heffingen, zijn er ook Friese gemeenten waar die post juist daalt.

Bekijk hieronder wat jouw gemeente verwacht te incasseren voor iedere inwoner: