Elfstedenhalijsmeester over sluiten baan: "Het doet wel een beetje zeer"

"De groep ijsmeesters is heel gedreven, de liefde zit in het ijs. Die hebben we er niet uitgehaald. Dat is zonde." De baan was een week open voor de eerste lockdown en toen mochten er 30 schaatsers komen. "Normaal hebben we 300 man op de baan. En in december was het helemaal gebeurd."

De hoop op een eventuele opening is weg. Het ijs moet weg. "Dat lijkt zo makkelijk, je laat het dooien en het is water en het is weg. We verven de ijslaag, daar komt veel rotzooi bij vrij. Alle belijningen die je ziet, is een soort crêpepapier en oplosverf en dat moet worden schoongemaakt."

Het opruimen van het ijs is een maand werk voor vijf, zes man. Nu moeten ook alle dingen weg die ze voor de coronamaatregelen neergezet hebben zoals tenten. Timmerman zal de computer op zomerstand zetten. "Dan wordt het langzaam stil in de machinekamer."