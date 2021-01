Geen discussie over positie Heerenveen-trainer Johnny Jansen na slechte serie

"Ik geloof voor de volle 100 procent in deze technische staf en in Johnny Jansen", zegt Hamstra. "Natuurlijk hebben we onze zorgen, maar we hebben iedere dag overleg en we weten dat het beter moet."

Heerenveen verloor vier van zijn laatste zes wedstrijden en weet al sinds 1 november niet meer wat winnen is. Toch heeft het Hamstra geen enkel nut om Jansen weg te sturen. Johnny Jansen is blij met de steun van Hamstra: "Ik stop alles erin wat ik heb en ik geloof in een goed eindresultaat. Maar het is goed dat Gerry het vertrouwen in mij uitspreekt. Al wist ik dat ook wel."