Ouders zijn bezorgd over mogelijke sluiting van openbare school in Oosterzee

Yn de simmer is besletten in fúzje te ûndersykjen mei de iepenbiere skoalle yn Ychtenbrêge. Op 1 febrewaris wurdt dêr in kar yn makke. Alden fan beide skoallen is lêsten frege om oan te jaan oft se har bern nei Ychtenbrêge gean litte wolle. Dêr meitsje de âlden út op dat Eastersee gjin opsje mear is. Se fine dat der iensidich ûndersyk dien is.

