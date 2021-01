Tineke Schokker moet Windpark Fryslân bestuurlijke stabiliteit brengen

Gedeputeerde Sander de Rouwe: "Met Tineke Schokker halen wij een ervaren bestuurder naar de Raad van Commissarissen van Windpark Fryslân. Dit is de eerste stap in het op krachten brengen van de Raad van Commissarissen van het windpark, na het weggaan van Thecla Bodewes." De Rouwe zegt Bodewes dankbaar te zijn voor wat ze deed voor het windpark. "Tineke Schokker is een goede opvolger in deze periode waarin het windpark gerealiseerd wordt."

Schokker (CDA) is sinds 2015 burgemeester van Vlieland. Van 2007 tot 2015 was ze gedeputeerde van de provincie Fryslân. In september 2020 maakte ze bekend dat ze stopt als burgemeester van Vlieland. De procedure voor haar opvolging loopt.