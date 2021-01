'Hybride kunstalvleesklier' voor het eerst gebruikt in Fryslân

Diabetesverpleegkundige Annet van der Werk legt uit dat het systeem tot nu toe met name gebruikt wordt door mensen die al zijn gewend aan insulinepomptherapie en die vaak ook al een sensor hebben. Die sensor moeten ze meestal zelf bijstellen, bijvoorbeeld bij sport, ziekte of stress. Want dat zijn momenten dat de behoefte aan insuline stijgt of daalt. Maar het nieuwe hulpmiddel neemt dat werk uit handen.

Van der Werk is erg blij dat het systeem eindelijk kan worden gebruikt. "Al jaren worden we op de hoogte houden en we keken er naar uit wanneer het op de markt zou komen. Het is een mooie ontwikkeling. In december zijn er twee patiënten gestart, maar de resultaten zijn positief. De patiënt wordt ontlast, de pomp is nu een soort maatje die meedenkt en zich automatisch aanpast. Dat is het prettige er aan. Zo'n sensor blijft een week zitten, dan moet de sensor vervangen worden. En de zender die het registreert gaat een jaar mee."

Het systeem kan bestuurd en uitgelezen worden met een app op de smartphone. Het gaat om mensen met diabetes type 1, zij zijn volledig afhankelijk van de insuline die ze met een pen of pomp krijgen.

Systeem leren kennen

Van der Werk: "Dit systeem is vooral geschikt voor mensen die hun diabetes moeilijk onder controle kunnen houden. Je zou verwachten dat onze begeleiding minder wordt, maar in de aanloopfase is dat niet zo. Zowel wij als de gebruikers moeten het systeem leren kennen. Op termijn zal de gebruiker veel meer op de 'automatische piloot' van dit systeem kunnen afgaan."

Waarschijnlijk kan ziekenhuis MCL in Leeuwarden op korte termijn het systeem aan meer mensen aanbieden. "De patiënt heeft het beter in de hand met dit slimme systeem. Men kan zelfstandiger zijn. We gaan dit zeker uitrollen, volgende week worden vijf nieuwe patiënten op dit systeem gezet."