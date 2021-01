"Ik hoop dat Friezen zich niet verlagen tot dit soort acties"

Commissaris Brok heeft met afgrijzen gekeken naar wat er in sommige steden gebeurde. "Ik stel vast dat het bij ons in de provincie aardig rustig is en dat past ons ook. Want we moeten niet vergeten dat veel mensen voor ons in de frontlinie staan: bij de GGD, bij de Veiligheidsregio en bij de ziekenhuizen. Dan is het vreselijk als er z'n dynamiek zou ontstaan bij ons in Fryslân."

Zoals burgemeester en voorzitter van Veiligheidsregio Fryslân Sybrand Buma ook al deed, wil Brok onderscheid maken tussen rellen en demonstreren. "Demonstreren is een recht, iedereen mag daar gebruik van maken. Maar we hebben wel regels afgesproken. Op dit moment mogen mensen na 21.00 uur niet meer op straat. Maar demonstreren is wat anders cdan de rellen die we buiten de provincie zien."

"Wij zij niet beter dan anderen"

Waarom het in de ene provincie wel los ging en in de andere niet, weet Brok niet. "Het kan een verleiding zijn om te zeggen dat Friezen veel slimmer zijn, maar zo is het niet. Wij zijn ook mensen met gevoelend, ook negatieve gevoelens en impulsen. Ik stel wel vast: tot nu toe - en laten we hopen dat het zo blijft - zijn de mensen in het Noorden misschien nog wat meer van de nuance. Misschien heeft het er ook mee te maken dat hier wat meer ruimte is. Maar we zijn niet beter dan anderen."

"Er zijn wel meer dingen vervelend"

Dat mensen in opstand willen komen tegen de coronamaatregelen, vindt Brok niet goed. "Ja jongens, er zijn wel meer dingen vervelend in het leven. We zitten nu eenmaal in een lastige periode. Daar moeten we doorheen met z'n allen. We zouden zelf ook niet willen dat het zo blijft."

Volgens Brok moet je ook hoop houden op betere tijden. "De lente komt er aan. Ik heb er alle vertrouwen in dat straks als het vaccineren goed loopt, er ook weer ruimte ontstaat. Tot die tijd moeten we rustig blijden onszelf aan de regels houden en de mensen die iedere dag bezig zijn met onze gezondheidszorg en veiligheid respecteren."