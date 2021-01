Inwoners Wier hebben geluidsoverlast van nieuwe radar

Inwoner Hans Blanksma: "Hij is in de herfstvakantie aangezet en sinds die tijd horen we dat geluid. Ze zijn ons wat tegemoet gekomen om het om elf uur 's avonds dicht te doen, maar als hij draait en we hebben zomers de ramen open, dan moeten we de oordoppen in doen. Toen de nieuwe in 2018 aangekondigd werd, hadden we dit niet verwacht. Je bent wel veertig jaar verder in de tijd, de technieken zijn ook veel verder. En nu worden we hiermee geconfronteerd. De straling schijnt ook vijf keer sterker te zijn, daar geven ze niet duidelijk antwoord op."

Gosse Visser van Dorpsbelangen vult aan: "Het is een irritant geluid, een voorbijgaande auto ebt weer weg. Deze draait nu tot elf uur, maar het is de bedoeling dat hij 24 uur per dag draait en zeven dagen per week." Dorpsbelang is vooraf niet voorgelicht door Defensie. "We willen terug naar de normen van de oude radar."