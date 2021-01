Geluidsoverlast, minder wifi en minder vogels: PvdA en FNP willen oplossing voor radar Wier

"De bewoners maken zich zorgen over de gevolgen van het laagfrequent geluid op hun gezondheid", zeggen Stateleden Erik de Groot (PvdA) en Sijbe Knol (FNP). "Het vermindert het woongenot. Daar moet snel een oplossing voor komen."

Minder wifi en minder vogels

Inwoners van Wier hebben niet alleen last van het geluid, maar zeggen ook dat het wifisignaal minder is en dat ze vaker last hebben van elektriciteitsstoringen.

Mensen in Wier zien bovendien minder vogels de laatste tijd. Ze denken dat dat ook komt door het geluid. De PvdA en FNP willen weten of er onderzoek is gedaan naar de milieueffecten van de nieuwe installatie en of de radar binnen de omgevingsvergunning past.

"Waarom geen overleg?"

Uit gesprekken met bewoners is het de Stateleden duidelijk geworden dat de communicatie niet goed is geweest, voorafgaand aan het vervangen van de radar. "Pas na vragen en klachten van de bewoners is er een voorlichtingsvergadering van Defensie geweest", zeggen De Groot en Knol. "Wij willen weten waarom er vooraf geen overleg is geweest met de bewoners."

De twee partijen vragen aan de gedeputeerde of die de klachten van de bewoners onder de aandacht wil brengen bij Barbara Visser, de staatssecretaris van Defensie, met de oproep om snel tot een oplossing te komen. In de Tweede Kamer hebben de PVV en PvdA ook al vragen gesteld, na berichtgeving van de LC.