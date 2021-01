Burgemeester Buma noemt rellen in het land 'totaal onacceptabel'

Het kwam echter niet tot grote rellen, zoals het in bepaalde andere steden wel het geval was. "Veruit het grootste deel van de Leeuwarders is thuis geweest en heeft de avondklok nageleefd. Maar toch was het nodig, omdat we in de loop van de dag steeds serieuzere aanwijzingen kregen dat mensen zich wilden verzamen om te rellen. Dat moest worden voorkomen," legt Buma uit.

De burgemeester verwacht niet dat het zomaar weer nodig is om een noodverordening in te stellen."Gelukkig hebben we nu geen nieuwe aanwijzingen. Ik denk dat wel duidelijk is gemaakt dat wie op straat wil, de politie tegenkomt en een boete krijgt. Ik heb goede hoop dat de Leeuwarders weten dat we samen deze crisis te lijf kunnen gaan door 's avonds thuis te blijven. En als het wel weer dreigt, doe ik hetzelfde. Noodverordening, zorgen dat de politie klaar staat. Want het is niet de bedoeling dat we rellend de straat op gaan."

"Totaal onacceptabel"

Buma heeft geen goed woord over voor de oproerkraaiers die in andere steden in het land grote vernielingen aanrichtten. "Het gaat om mensen die maar één ding willen: rellen. We hebben hier ook demonstraties gehad van een aantal tientallen mensen die tegen de maatregelen zijn. Dat gebeurt. Maar deze groep heeft maar één doel: dingen vernielen, dingen kapotmaken en vechten met de politie. Dat is totaal onacceptabel."

Het gaat slechts om een kleine groep mensen, benadrukt Buma. "De politie handhaaft namens de andere 99 procent de orde. Deze mensen moeten vooral bij zichzelf te rade gaan. Ook zij zitten in deze crisis, ook zij zien om zich heen overvolle ziekenhuizen en mensen die het niet redden. Het is vooral aan de mensen zelf om te beseffen dat dit een grens is die je niet over kunt gaan."

'Niemand heeft dit bedacht'

Het merendeel van de mensen weet echt wel waar men op dit moment mee te maken heeft, vertelt Buma. Namelijk: "Een crisis die door geen Nederlander is verzonnen. Die niet door de overheid is verzonnen, die niet door de gemeente is verzonnen. Een virus wat rondwaart en waardoor mensen overlijden en de ziekenhuizen vol zitten. Hoe zwaar het ook is, we moeten er samen doorheen. Een kleine groep begrijpt het niet. Een deel daarvan relt niet, daar kun je nog de discussie mee aan gaan. En een nog kleinere groep relt wel en daar verweren wij ons tegen."

Aan de jongeren die wel van plan waren of zijn om de boel op stelten te zetten, heeft Buma wel een boodschap: "Denk aan al die mensen die ziek zijn geworden, denk aan de mensen in de ziekenhuizen die vechten voor de levens van anderen. Doe mee en vecht tegen het virus, niet tegen de politie of de mensen in de stad."