Nieuwe opvanglocatie voor statushouders in Leeuwarden is stap dichterbij

De gemeente Leeuwarden praat verder met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers over een nieuw asielzoekerscentrum in de stad. Omdat een meerderheid van de raad achter het plan staat, kunnen nu verdere stappen worden gezet, zeggen burgemeester en wethouders. Als het azc er komt, gaat het om een opvangcentrum voor 250 statushouders of asielzoekers die een goede kans maken om in Nederland te mogen blijven.