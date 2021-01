Operaasje Fryske Flagge: Andre Andringa woont voor vier jaar in Taiwan

Andre is in juni afgelopen jaar voor zijn werk naar Taipei, de hoofdstad van Taiwan, gegaan. "Het is de bedoeling om hier een jaar of vier te blijven. Ik ben hier voor een groot windmolenproject op zee," vertelt hij.

"Het is hier goed leven"

Tot nu toe bevalt het hem goed. Taiwan is een vriendelijk en veilig land, aldus Andre. "Het heeft een hele andere cultuur, met hele andere gewoontes dan in Nederland. Maar het is hier goed leven. Het werk is wel erg wennen, want de regels zijn anders dan in Nederland. Dat is altijd een uitdaging, we maken in ieder land mee dat de regels weer anders zijn."

Ook Andre's vrouw Janette heeft haar draai gevonden. Ze heeft veel contact met Nederlandse gemeenschapen, maar ook met Taiwanese kennisen die ze hebben leren kennen. "Ze heeft een plek gevonden op een Nederlandse school hier, om te helpen met het geven van Nederlandse les," vertelt Andre.

Ze kunnen alle kanten op

Andre en Janette wonen zeventien hoog in het midden van de stad, en kunnen wat dat betreft alle kanten op. De coronasituatie in Taiwan is ook heel anders dan in Fryslân. "Anders dan heel veel landen in de wereld is corona hier heel goed onder controle. We kunnen er gewoon op uit, 's avonds naar een restaurant toe te eten, overdag naar het werk toe en de school is gewoon open. Dat is echt een groot verschil."

Wel missen ze de kinderen en de familie. Ze hadden gedacht dat die langs zouden kunnen komen, maar door de reisbeperkingen kan dat niet. "Dat missen we wel het meest, we hadden gedacht dat we meer familie en vrienden op bezoek zouden hebben."

Gevaarlijk koud

Een ander groot verschil is het klimaat. Ook al is het in Taipei ook winter, het gaat er wel anders aan toe. "Het is een paar weken geleden even onder de 10 graden geweest. Dan krijg je waarschuwingen op de telefoon, dat het gevaarlijk koud is. Dat kunnen we ons in Nederland niet voorstellen," aldus Andre. "Vandaag was het 23 graden en heerlijk zonnig waar. Volgende week staan de bloemens van de kersenbomen op uitkomen, en een paar weken later breekt het aardbeiseizoen hier aan. Dat is wel heel anders," vertelt hij.