Dokkumer schilderij eindelijk naar slavernijtentoonstelling Rijksmuseum

Nederland heeft een grote rol gespeeld in de slavernij, en zelfs in Dokkum zijn daar sporen van terug te vinden. Het schilderij wordt tijdelijk uitgeleend aan het Rijksmuseum.

Het is voor het eerst dat er in het Rijksmuseum zo'n grote tentoonstelling is over de slavernij. Daar zijn straks tien verhalen te zien uit de periode tussen de 17e en de 19e eeuw, bijvoorbeeld van mensen die tot slaaf gemaakt zijn. Maar ook van de andere kant, de slavenhouders. Dat wordt gedaan met veel verschillende objecten uit allerlei musea, archieven en collecties.

Bedienden uit Nederlands-Indië

Het schilderij is in 1697 gemaakt door de schilder Gerard Wigmana (1673-1741) uit Workum. Er staat een gezelschap op met de toenmalige burgemeester van Dokkum. Bijzonder is dat er ook een aantal tot slaaf gemaakte personen op het schilderij staan. Zij waren meegenomen uit Nederlands-Indië door VOC-schepen. Op het schilderij staan burgemeester Julius Schelto van Aitzema (overleden in 1714) en zijn vrouw Sara van den Broek (ca. 1650-1719). Verder staan op het schilderij dus diverse bedienden. Een van hen is Filander de Baron, die uit Batavia kwam en van tot slaaf gemaakte bediende opklom tot uitvoerder van vonnissen.