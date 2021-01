Friese dokter: "Vaccinatie van mannen met overgewicht kan probleem op IC oplossen"

Bij mensen die te zwaar zijn, is de kans groter dat de gevolgen van een besmetting ernstig zijn, zegt van der Voort. Hoe dat kan, is niet duidleijk. "Dat zijn we nog aan het uitzoeken. Maar het heeft te maken met een ontstekingsreactie die door het buikvet wordt versterkt."

Krapte op de IC

Volgens Van der Voort valt meer dan de helft van de mensen die nu op de IC ligt in deze categorie: mannen van 50 tot 70 jaar oud, met een BMI van boven de 25. Als die mensen, doordat ze een vaccin gekregen hebben, niet meer op de IC belanden, komt er ruimte om andere patiënten te behandelen. Krapte op de IC is één van de redenen dat er nu een strenge lockdown geldt in het hele land.

Vaccinatiestrategie

De GGD begjint deze week met de vaccinatie van 90-plussers. De meest kwetsbaren komen als eerste aan de beurt. "De Gezondheidsraad heeft een zorgvuldige afweging gemaakt", zegt Van der Voort. "Maar daarnaast is er ook een praktische situatie op de IC."

"De beleidsmakers moeten beslissen, maar ik wil ze wel meegeven dat de mensen die we behandelen op de IC en die dus de capaciteitsproblemen in stand houden, dat die groep door vaccinatie verminderd kan worden. Dus als er beleid wordt gemaakt, is dat wel iets om rekening mee te houden."

In een paar weken klaar

Van der Voort ziet geen practische bezwaren. "De overheid weet welke leeftijd iedereen heeft, en welk geslacht. Dan ben je al een heel eind. Overgewicht kan iedereen zelf bepalen."

In een paar weken kan de vaccinatie klaar zijn, zegt Van der Voort. "Ik denk dat er ongeveer 1,1 miljoen mensen in deze categorie vallen. Er zijn plannen om op den duur 1 miljoen mensen per week te vaccineren. Zoveel vaccins hebben we nu nog niet, maar in een paar weken tijd zou het te doen moeten zijn."