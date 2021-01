Uitwedstrijd Cambuur wordt proefevenement met publiek

De voetbalfans die aan het experiment meedoen, moeten maximaal twee dagen voorafgaand aan de wedstrijd een PCR-test laten doen. Bij een negatief resultaat mogen ze het stadion in. Vijf dagen na het duel worden ze nogmaals getest.

De 1.500 aanwezige supporters van Almere FC worden verdeeld in 'bubbels' van kleinere groepen. In deze bubbels worden testen gedaan met verschillende maatregelen, zoals het wel of niet dragen van een mondkapje of het wel of niet toestaan van juichen en schreeuwen.

Zo snel mogelijk weer verantwoordelijk publiek toelaten

Bij de praktijktesten in de evenementensector worden inzicht en data ingezameld rondom het verlagen van de besmettingsrisico's. Het uiteindelijke doel is om zo snel mogelijk op een verantwoorde manier weer publiek bij evenementen te kunnen toelaten.

Ook bij een wedstrijd van NEC-De Graafschap, een voorstelling van Guide Weijers en een zakelijk congres wordt onderzoek gedaan. In eerste instantie zouden de onderzoeken al in januari zijn, maar door de Britse variant van het coronavirus zijn ze uitgesteld.