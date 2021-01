Laagvliegen Nee blij met controversieel verklaren van vliegveld Lelystad

Er is veel verzet tegen de opening van vliegveld Lelystad, ook vanuit Fryslân, omdat er zorgen zijn over geluidsoverlast. De opening van het vliegveld was al op de lange baan geschoven vanwege strengere regels door de stikstofcrisis. Beijderwellen denkt dat het controversieel verklaren veel uitstel oplevert en uiteindelijk afstel. "Het gaat nu niet meer behandeld worden."

De tijdsgeest speelt sterk mee in het omslaan van het sentiment rondom het vliegveld. "Er is de laatste jaren vliegschaamte ontstaan." Dat is het woord dat de schaamte aangeeft die iemand voelt als hij of zij gebruikmaakt van het vliegtuig terwijl er minder milieuvervuilende vervoersalternatieven zijn. "Er gaat zeker minder gevlogen worden."

Minder reizen

Het vliegveld moest er komen om in vakantietijd de druk op Schiphol te verlagen. Maar de twijfels over het vliegveld zijn alleen maar groter geworden nu er veel minder wordt gevlogen als gevolg van de coronacrisis. Beijderwellen: "Waarom moet Lelystad dan in godsnaam nog open? Dat slaat nergens op!"

Het kabinet viel afgelopen week naar aanleiding van de kindertoeslagenaffaire, waardoor het vliegveld een onderwerp voor het volgende kabinet wordt. Beijderwellen denkt dat er in de nieuwe regering straks niet genoeg steun is voor Lelystad Airport. "Ik denk dat ze in de coalitie minder partijen zullen vinden die die weg willen inslaan."