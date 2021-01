Studentenvakbond LSVb: "Zorgen over tentamens NHL Stenden”

Door het coronavirus kunnen er op dit moment niet op school tentamens en examens worden gemaakt. Om de studies toch gewoon door te laten gaan maakt NHL Stenden zoals veel andere onderwijsinstellingen gebruik van het zogenoemde ProctorExam-systeem. Dat systeem houdt in de gaten of studenten de tentamens thuis wel eerlijk maken. Zo wordt er onder meer gezien of er niet stiekem nog een andere webside wordt geopend, waar de goede antwoorden op staan. Maar de LSVb heeft meerdere meldingen gekregen dat dit vaak fout gaat.

Fraudemelding

Muns: "Bij de Wageningen Universiteit kregen meer dan 1.400 studenten een melding dat ze gefraudeerd zouden hebben. Die melding werd automatisch gedaan door het algoritme in het systeem. Zo kreeg een studente te horen dat ze gefraudeerd had omdat ze haar tentamen niet achter haar bureau had gemaakt, maar omdat ze op haar bed zat. Dat herkende het algoritme niet en dus kwam er een melding."

Maar er zijn volgens Muns ook veel problemen met de privacy van studenten. "Want die camera staat tijdens het tentamen gewoon aan en filmt dus alles wat er op die kamer te zien is." Vorige week zorgde dat voor problemen bij de Hanzehogeschool in Groningen. Daar lukte het journalisten in te breken op een online tentamen.

"Maar er zijn ook gewoon te vaak haperingen in het systeem waardoor tentamens niet gemaakt kunnen worden. Dat zorgt voor heel veel stress bij de studenten en vooral in deze tijd kunnen ze dat er gewoon niet bij hebben."