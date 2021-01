Biovergister Marrum nu echt van de baan: tegenstanders hangen vlag uit

De twee actiegroepen roepen de bewoners van het dorp op om mee te doen met het in top hangen van vlaggen. "We zijn namelijk heel blij en opgelucht dat er nu een einde komt aan een intensieve periode, qua spanning, tijd en kosten. We hopen ook dat de locatie Botniaweg een mooie bestemming behoudt, passend in de natuurlijke omgeving," zo laat Titia Jippes-de Boer van Stichting Duurzaam Marrum weten.

Jippes vindt het heel mooi voor haar dorp. "Ik zit in het dorpsbelang en zo ben ik er destijds bij betrokken geraakt. De vergunning was al oud, uit een tijd dat er minder over de nadelen werd nagedacht. Denk aan transportbewegingen. Zo'n installatie gebruikt ook veel energie, er is een groot risico op stankoverlast. Ik heb er veel tijd in gestoken. Nu het echt definitief is ben ik wel blij. Maar als je terugdenkt aan het hele traject, dan denk je wel: was dit allemaal nodig? Was het nu zo lastig om een streep door de vergunning te zetten?"

Raad van State

In september maakte Jippes al duidelijk dat de zorgen pas zouden zijn verdwenen bij het intrekken van de vergunning voor een tweede biovergistingsinstallatie. Zij heeft het hoger beroep bij de Raad van State doorgezet. De provincie wilde er al niet meer in mee vanwege de stikstofuitspraak. Eigenaar RSD Vastgoed kon nog wel bezwaar maken tegen het intrekken, maar dat is dus niet gedaan.

De gemeente moet volgens de stichting nog wel zorgen dat het bestemmingsplan een biovergister niet meer mogelijk maakt. Jippes: "We moeten voorkomen dat er een andere partij in springt, zodat er in de toekomst ook geen vergister meer komt. De wethouder heeft daar in het verleden al wat over gezegd, dus daar houd ik mij maar aan vast."

Er lopen verder nog altijd gesprekken over de vergister Nieuweweg met omliggende bedrijven, de gemeente en de ondernemer om stankoverlast te beperken. "Die staat er nu eenmaal al, dus het is niet realistisch dat die er snel weer weg gaat. Maar we zijn wel bezig om de overlast te beperken."