Friese roeisters zijn Atlantische Oceaan over: "Het ging echt snel"

De Atlantic Dutchesses roeiden de Talisker Whisky Atlantic Challengde om geld op te halen voor onderzoek naar hart- en vaatziekten. Het doel was om 10.000 euro op te halen, en dat is ruim gelukt: de teller staat op meer dan 20.000. En dat kan nog meer worden, vertellen de Dutchesses. "De actie blijft de komende drie maanden nog openstaan, zodat er nog steeds gedoneerd kan worden."

Na veertig dagen op de oceaan zijn de roeisters nu weer aardig bij. "We zijn nog een beetje wobbly en nog een beetje van, wat gebeurt hier allemaal? Maar we staan er goed voor, we zijn gezond, we lopen en eten."

Winnaars

De Atlantich Dutchesses waren ook nog eens de besten in hun categorie. "We wilden heel graag eerste in onze categorie zijn, we gingen wel voor die winst. Het was absoluut meer dan alleen meedoen. Het geeft een waanzinnig goed gevoel dat dat is gelukt. We hebben ze wel even laten zien dat die Nederlanders ook een potje kunnen roeien."