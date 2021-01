Gemeente Waadhoeke houdt informatieavond over lichtoverlast

"Lichthinder is bij ons een belangrijk onderwerp. Wij zijn een gemeente, aan de Waddenkust, waar de duisternis nog heel belangrijk is. Dat zie je in de rest van het land verdwijnen", legt wethouder Dijkstra uit.

Doel van de avond is om beleid te maken waarmee de duisternis bescherming krijgt, zo zegt Dijkstra: "De duisternis moet terugkomen op plekken waar die nu is verdwenen. Onze inwoners weten er van alles van. Zij wonen er middenin en wij willen hen erbij betrekken."

Kassen

In Waadhoeke is er veel glastuinbouw, die veel licht voortbrengt. "De kassen hebben vroeger toestemming gekregen om op deze manier te werk te gaan. Dat zou tegenwoordig niet meer op die manier kunnen. Kassen moeten nu voor minimaal 90 procent lichtdicht zijn."

De lichtoverlast wordt volgens Dijkstra echter veroorzaakt door veel meer dan de kassen alleen: "Het gaat om aanlichting van gebouwen of lichtreclames. Die kunnen enorm uitschijnen. Licht maken is heel makkelijk tegenwoordig en het is vrij goedkoop. Daardoor ontstaat er uitwas. Daar willen wij aandacht voor en als het kan beleid voor maken."

Architect Nynke-Rixt Jukema vertelt dinsdagavond over de ontwikkeling van het licht en de invloed van licht op mens en dier. Mensen die graag mee willen luisteren, kunnen zich via de gemeente aanmelden. De informatieavond begint om 19.30 uur.