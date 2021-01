Petitie tegen nieuwe windmolen bij vogelopvang Moddergat ruim 500 keer ondertekend

Het zit de bewoners van Paesens-Moddergat al een tijdje dwars: de windmolen bij vogelopvang de Fûgelpits. De molen is verouderd en moet vervangen worden. De gemeente heeft daarvoor een vergunning verleend, maar de nieuwe molen wordt veel hoger dan nu het geval is. Sommige omwonenden zijn daar boos over en hebben een petitie opgestart, die ondertussen ruim 500 keer ondertekend is.