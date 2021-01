Leeuwarder krijgt door vertraging met de trein boete voor schending avondklok

Treinreiziger Evert Engwerda (65) uit Leeuwarden kan er nog steeds niet over dat hij zondagavond een avondklokboete van 95 euro kreeg op het Leeuwarder station. Engwerda was die dag in Maastricht op bezoek bij zijn oom, die daar in een verpleeghuis woont. "Omke is 94 jaar en is missionaris geweest. Hij heeft geen kinderen en daarom gaan ik en mijn broer om de beurt bij hem op bezoek. Om weer op tijd terug te zijn in Leeuwarden ben ik om 16.30 uur in Maastricht weer op de trein naar huis gestapt."