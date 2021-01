Ruzie om vrouw: Tijnjester (19) veroordeeld tot werkstraf

De twee hadden ruzie gekregen om een vrouw: de ex-vriendin van de verdachte was ook de ex van het slachtoffer. Toen ze in de tent ruzie kregen, kon de beveiliging nog ingrijpen, maar buiten kwam het tot een handgemeen. Het slachtoffer zegt dat hij plotseling werd geslagen. De Tijnjester zegt dat het slachtoffer hem had uitgedaagd.

Het slachtoffer had een gebroken heus en een hersenschudding. Omdat hij ademhalingsproblemen kreeg, moest hij een neusoperatie ondergaan. Hij diende een schadevergoeding in: 3.000 euro smartengeld en ruim 8.000 euro voor andere kosten. De rechter wees 1.000 euro smartengeld toe en ruim 600 euro voor de andere kosten. Als het slachtoffer de rest van het geld wil, moet hij naar de burgerlijke rechter.