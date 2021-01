Marathonschaatser Jouke Hoogeveen stopt, een jaar na zijn grootste titel

Hoogeveen won vorig jaar op de Weissensee in Oostenrijk de nationale titel na een wedstrijd over 150 kilometer. Dat was de grootste prijs uit zijn veertien jaar als wedstrijdrijder op het hoogste niveau.

"Door de omstandigheden heb ik veel tijd gehad om na te denken", vertelt Hoogeveen aan de website skatenl.nl. "Het was een moeilijk besluit. Ik had dit jaar graag nog die trui willen verdedigen."

Het liefst had Hoogeveen nog één grote wedstrijd gewonnen. "Want ik heb heel mooie dingen laten zien, heb mooie wedstrijden en klassementen gewonnen, maar nooit die 200 kilometer." Hij is eenmaal tweede geworden bij de Alternatieve Elfstedentocht en werd ook een keer derde.