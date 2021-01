Oproer in Boijl vanwege plannen voor nieuwe geitenhouderij

Het nieuwe bedrijf moet plaats bieden aan bijna 2000 geiten, zo vertelde Dirk Peters maandagavond in de raadsvergadering van gemeente Weststellingwerf. Tien woningen en drie recreatiebedrijven zouden dan binnen 200 meter van het bedrijf komen, zei Peters. Hij is eigenaar van één van die bedrijven en is bang dat gasten weg zullen blijven door de geitenhouderij.

Peters wijst op de gevaren zoals ziekten als Q-koorts en vindt ook dat een grote geitenhouderij niet in het landschap past. "Wij zijn ook een kleinschalig recreatiebedrijf in het coulisselandschap. We moeten onze omgeving koesteren."