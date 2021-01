Veel politie in grotendeels rustig Leeuwarden

In Leeuwarden is maandag veel politie aanwezig om in te grijpen bij mogelijke onrust. Eerder op de avond gold een noodverordening voor de binnenstad en de omgeving van de Emmakade. Burgemeester Buma had signalen gekregen dat mensen daar bij elkaar wilden komen om de confrontatie met de politie te zoeken en om dingen te vernielen.