Burgemeester Buma stelt noodverordening in voor Leeuwarden

Burgemeester Buma van Leeuwarden stelt een noodverordening in vanwege mogelijke onrust in de stad. Hij vraagt mensen om weg te blijven uit de binnenstad en ook de Emmakade te mijden. De noodverordening duurt van 19.50 uur tot 21.00 uur. Dan gaat de avondklok in. De politie en ME staan op meerdere locaties in de stad klaar om in te grijpen.