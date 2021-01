FOTO'S: Nieuwe boot Doeksen dinsdag in de dienstregeling

De twee nieuwe schepen zijn gemaakt op een werf in Vietnam. Begin 2019 maakten ze een wereldreis via Kaap de Goede Hoop naar Fryslân. Bij die reis liepen ze waterschade op, dat ervoor zorgde dat de schepen later in de dienstregeling kwamen dan de bedoeling was.

De MS Willem de Vlamingh en de MS Willem Barentsz varen tussen Harlingen, Terschelling en Vlieland. De twee schepen zijn 70 meter lang en 17 meter breed. Er kunnen 600 passagiers en 64 auto's op. De boten varen op vloeibaar aardgas. De topsnelheid van de boten is 14 knopen, oftewel 26 kilometer per uur.