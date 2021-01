Wolvegaster bedreigt groep jongeren met isolatiemes en moet werkstraf doen

Hij gebruikte een isolatiemes, dat gebruikt wordt om isolatiemateriaal te snijden. Volgens de Wolvegaster werd zijn stiefdochter al een tijdje bedreigd door een groepje jongeren. Hij wilde de groep daarop aanspreken. Het groepje kwam dreigend op hem af, zegt hij, waarna hij het mes pakte om zich te verdedigen.

Een vrouw uit Hurdegaryp (39) had een vrouw die bij de verdachte hoorde in het gezicht geraakt met het rooster van een asbaktegel. De Hurdegarypster zei dat ze haar verdedigd had, maar de rechter zag dat anders. Ze werd veroordeeld tot een werkstraf van 30 uren voor mishandeling. Ze moet 300 euro aan de andere vrouw betalen.

De man uit Wolvega moet 60 uren werkstraf doen. Hij zag later wel in dat het 'heel dom' was. Hij zei dat hij het mes niet speciaal mee had genomen om te dreigen. Hij had het mes voor zijn werk bij zich.