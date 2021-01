"SC Heerenveen heeft echt een heel groot probleem"

Heerenveen heeft al elf competitiewedstrijden op rij niet gewonnen. Zaterdag verloor het van Heracles. Verslaggever Arjen de Boer is kritisch op de ploeg: "Heerenveen heeft echt een heel groot probleem. De ranglijst verbloemt hoe het nu gaat. Als je kijkt naar het programma, dan weet je dat Heerenveen straks in het rechterrijtje staat."

Vleugellam

De Boer: "Ze spelen met vleugelspelers, maar ze zijn vleugellam. En de vraag is ook of de technische staf de spelers beter maakt. Mitchell van Bergen bijvoorbeeld. Wordt die beter? En kijk naar hoe ze in de dug-out zitten. Johnny Jansen moet blijven, maar een andere samenstelling van de technische staf zou niet verkeerd zijn."

Verslaggever Roelof de Vries: "Het is energieloos, kritiekloos, vlak. Sommige spelers zijn moe. Ze spelen zeven wedstrijden in een maand. De backs komen al maanden tekort. Iedereen heeft het over de fout van Arjen van der Heide tegen Heracles, maar kijk eens naar Floranus."

Reza Ghoochannejhad terug naar Heerenveen?

"Ik kom erin en dan moet je laten zien dat je er nog bent", zegt Reza Ghoochannejhad over zijn invalbeurt voor PEC Zwolle tegen Willem II. Hij kwam er na rust in en scoorde drie keer. "Ik vind wel dat de trainer mij te weinig opstelt."

Presentator Andries Bakker: "Klikt het wat minder met je trainer John Stegeman?" Reza: "Nou, dat is een understatement, denk ik. Het is absoluut geen verkeerd mens hoor, maar met sommige keuzes ben ik het niet eens. Je hoeft het ook niet altijd met elkaar eens te zijn. Maar ik denk dat ik altijd alles geef. Of ik nou speel of niet."

PEC Zwolle heeft net spits Thomas Buitink gehuurd van Vitesse. De Vries: "Dus ik dacht: Heerenveen heeft eigenlijk maar één spits, die kunnen nog wel een spits gebruiken." Reza: "Ik moet zeggen, ik heb nog altijd contact met jongens van Heerenveen, zoals Henk Veerman en Lucas Woudenberg en ik heb vrijdag nog even na de wedstrijd met Gerry Hamstra gesproken, maar terug naar Heerenveen is niet realistisch. Maar buiten het veld had ik altijd een enorme klik met Henk. Toevallig sprak ik hem gisteren nog even na de wedstrijd over Heracles."

Ghoochannejhad speelde bij Cambuur en Heerenveen. "Ik moet zeggen dat ik ze beide nog volg. En Frisia ook. Daar loop ik nog wel eens wat rondjes. Om mijn conditie op peil te houden."