VIDEO: Correspondent Sjinkie op bezoek bij shorttrackkampioenen Suzanne en Itzhak

Het Europees kampioenschap shorttrack was voor de Friezen het afgelopen weekend weer erg succesvol. Suzanne Schulting won drie van de vier afstanden en werd voor de derde keer Europees kampioen, Itzhak de Laat pakte voor het eerst een medaille in het klassement en met de relay won Nederland goud (mannen) en zilver (vrouwen). Alle reden om contact te zoeken met onze correspondent in het Poolse Gdansk: Sjinkie Knegt.