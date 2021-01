Wolvegaster in landelijk panel voor toeslagenaffaire helpt andere gedupeerde ouders

In 2008 begon voor Pen de ellende toen haar dochter naar de kinderopvang ging. Een jaar later werd haar ineens duidelijk gemaakt door de Belastingdienst dat ze alles moest terugbetalen. Het schuldbedrag liep volgens de Belastingdienst op naar bijna 60.000 euro en ze kreeg het stempel 'fraudeur'. Ze had daarom geen recht meer op andere toeslagen voor bijvoorbeeld zorg of huur. Daarom weet Pen niet zeker hoeveel geld ze precies is misgelopen.

Toch kreeg Pen het voor elkaar om ongeveer de helft van de 'schuld' af te betalen toen in 2019 voor de eerste keer hoop kwam voor haar zaak.

Panel

Pen is gevraagd voor het panel omdat ze al veel contact had met de twaalf ouders die er nu in zitten. Ze gaf veel zaken door die spelen bij de gedupeerde ouders. Haar rol is om mee te denken en contact te houden over wat de andere gedupeerden meemaken. Het signaleren en doorspelen aan staatssecretaris Van Huffelen.

"Ik zit er nu sinds een week in. Er kwam een plekje vrij en ik stond op de wachtlijst. Ik wil graag wat terugdoen en de stem voor andere ouders zijn", legt Lia Pen uit. "Ik krijg veel signalen op bijvoorbeeld Facebook en Twitter en uit de lotgenotengroep en zo kan ik al vroeg de problemen signaleren."

Tips aan andere ouders

Als voorbeeld noemt ze wat er momenteel aan de hand is met advocaten. Ze hoort van ouders dat die geld willen aftroggelen om een derde deel van die 30.000 euro compensatie te krijgen. Dit geeft het panel dan door en dan wordt er gecommuniceerd dat er gratis juridisch advies beschikbaar is. "Door dat door te geven, kan ik daar een stokje voor steken en ouders waarschuwen."

Ze ziet het ook als haar taak om toe te zien op de communicatie. "Die communicatie van de Belastingdienst over het betalen van die 30.000 euro naar de ouders verloopt niet altijd goed, die signalen pikken we op. Dan geven we als tip om een filmpje te posten wat mensen kunnen verwachten en hoe die regeling eruitziet. We trekken de staatssecretaris aan haar jasje en dan gebeurt daar ook iets mee."

Ze wil graag andere mensen helpen, maar het verwerken van haar eigen 'zaak' kostte wel de nodige emoties. "Dat gaat je niet in de koude kleren zitten."