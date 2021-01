Voor het eerst in 90 jaar een gat in de Afsluitdijk voor vistrek

Bijna negentig jaar geleden werd het laatste gat in de Afsluitdijk dichtgegooid, maar nu wordt er weer een nieuw gat in gemaakt. Met de eerste hap uit de dijk wordt namelijk een begin gemaakt aan de zogeheten vismigratierivier. De doorgang in de Afsluitdijk moet het voor de vissen gemakkelijker maken om van de Waddenzee naar het IJsselmeer te gaan en terug.