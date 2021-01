UPDATE: Gaslekkage Sneek onder controle, bewoners kunnen terug naar huis

Bij werkzaamheden op de Westhemstraat werd maandag een gasleiding geraakt. Via het riool is het gas in de huizen gekomen. Er zijn geen gewonden, voor de zekerheid was er wel een ambulance ter plekke.

"Het is wel even schrikken", zegt een van de bewoners. "Ik was bezig met school. Plotseling werd er op het ruit geklopt: 'je moet het huis uit'. Ik was wel een beetje duizelig, maar ik wist niet waar het van kwam. Ik riep m'n moeder om naar beneden te komen en nu staan we buiten. Ik hoop dat ik vanavond in m'n eigen bed kan slapen. De ruiten en deuren staan open, ik hoop dat het goed doorlucht."

Na 17.00 uur werd duidelijk dat de brandweer de uitstroom van gas kon stoppen. De brandweer heeft bijna alle huizen gecontroleerd en de bewoners kunnen terug hun huis in.