Leeuwarder (24) krijgt celstraf en taakstraf voor rellen op oudejaarsnacht

Een groep relschoppers gooide tijdens oudejaarsnacht zwaar vuurwerk, stenen en glas naar de politie. Volgens het Openbaar Ministerie was de Leeuwarder één van de relschoppers en heeft hij zich schuldig gemaakt aan een poging tot zware mishandeling. Volgens de Leeuwarder was hij wel in de buurt, maar maakte hij geen deel uit van de groep relschoppers.

Drank- en drugsgebruik

De man gaf toe dat hij een paar blikjes bier had gedronken en de harddrug coke had gebruikt. "Ik wilde alleen demonstreren tegen de coronamaatregelen", vertelde hij de rechter. Die geloofde daar op zijn beurt niets van. Naast een taakstraf krijgt de Leeuwarder ook een meldplicht bij de reclassering en moet hij zich laten behandelen voor zijn drank- en drugsgebruik.