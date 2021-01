Lokale oplossingen voor globale problemen bij cursus klimaatadaptatie van Campus Fryslân

De voormalige secretaris-generaal Ban Ki-Moon van de Verenigde Naties heeft gezegd dat hij blij is met de cursus en hij nodigt jonge leiders uit om die te volgen. Andrej Zwitter, decaan bij de RUG, heeft de cursus mede ontwikkeld en is er ruim een jaar mee bezig geweest.

Hij legt uit wat klimaatadaptatie is. "Daarmee bedoelen hoe we als maatschappij met de klimaatverandering kunnen leven, hoe we er het beste van kunnen maken en wat er aan aanpassing moet gebeuren."

Watermanagement

De gratis cursus is online te volgen. Er zijn al meer dan duizend deelnemers. "De cursus is opgedeeld in vier delen van elk vier weken. De cursus is interactief. Je leert bijvoorbeeld concreet welke problemen er ontstaan door klimaatveranderingen zoals droogte en overvloeding en hoe je dat kunt oplossen door duurzame middelen zoals watermanagement."

Campus Fryslân wil laten zien dat globale problemen ook in Fryslân kunnen worden opgepakt. "We hebben hier in Fryslân lokale oplossingen. Het watermanagement is hier erg sterk, dat laten we zien en we brengen onze kennis naar buiten."

Volgens Zwitter is de cursus voor iedereen die interesse heeft om de wereld beter te maken. Na deze cursus is ook nog een summerschool, niet gratis, te volgen.