ANWB Automaatje Waadhoeke rijdt ouderen met 'prikritten' naar vaccinatielocaties

"We merken nu al dat onze klanten, veelal ouderen die minder goed ter been zijn, zich enorme zorgen maken over waar en hoe ze de prik moeten halen", vertelt coördinator Mia Bonnema. "We hebben nog geen antwoord op de vraag waar het vaccineren gaat plaatsvinden. Maar we kunnen de mensen wel alvast geruststellen over hoe ze er moeten komen. Het vaccin is urgent genoeg om de hulp van ANWB Automaatje in te schakelen. En die hulp gaan we dus volop geven met onze 'prikritten'."

Snel ter plaatse

Het initiatief ANWB Automaatje Waadhoeke loopt al bijna twee jaar. Vrijwillige chauffeurs rijden met hun eigen auto buurtgenoten naar de plek van bestemming waar ze zelfstandig niet kunnen komen. Wie hulp nodig heeft om bij de vaccinatielocatie te komen, kan zich aanmelden bij ANWB Automaatje Waadhoeke, via De Skûle. Tegen de tijd dat de afspraak bekend is, wordt er contact gelegd tussen beide partijen.

Help ook mee

Bonnema hoopt genoeg vrijwilligers te hebben. "Ons team van vrijwilligers, die ook de afgelopen moeilijke maanden altijd maar weer klaarstonden, kan wel wat extra hulp gebruiken. Mensen met een eigen auto, die ons in deze drukke tijd willen helpen om alles gladjes te laten verlopen, roepen wij op zich te melden."