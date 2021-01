Ecologisch onderzoek bij Windpark Fryslân

Hoe ziet het eruit voor de vogels, vleermuizen, vissen, waterplanten en schelpdieren bij Windpark Fryslân bij Kornwerderzand? Dat is de hoofdvraag waar adviesbureaus Waardenburg en Altenburg & Wymenga grootschalig onderzoek naar gaan doen. Bij het windmolenpark is een natuureiland aangelegd, dat een aanlokkelijk gebied moet worden voor verschillende dieren om voedsel te vinden of te rusten.