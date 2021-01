Dirigent Klaas van der Woude stopt bij De Bazuin Oentsjerk

Sinds Van der Woude in 1986 begon bij De Bazuin klom het orkest in snel tempo op tot het hoogste amateurniveau in Nederland. Tegenwoordig komt de brassband uit in de zogenoemde 'concertafdeling'. De Bazuin won maar liefst zes keer de Nederlandse titel en was ook op internationaal niveau succesvol.

Door de coronacrisis wordt er al sinds oktober vorig jaar niet meer gerepeteerd in Oentsjerk. De brassband hoopt dit jaar op passende wijze afscheid te kunnen nemen van hun dirigent.