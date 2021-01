Vrachtverkeer door Waskemeer is levensgevaarlijk; provincie moet maatregelen nemen

De grote vrachtwagens die van de sluiproute tussen Drachten en Haulerwijk gebruik maken, zorgen niet alleen voor veel overlast, maar ook voor levensgevaarlijke situaties.

Volgens de werkgroep VerkeersVeilig Waskemeer komt het regelmatig voor dat de leerlingen van CSG Liudger letterlijk van de fiets worden gereden worden. Ook de directeur van de school, Dick Wilbrink, maakt zich zorgen over de verkeerssituatie. "Ik krijg met enige regelmaat te horen 'meneer, dat ging nog maar net goed'. Moet het nu zo ver komen dat het écht een keer helemaal fout gaat voordat ze iets doen bij gemeente of provincie? Hopelijk zien ze in dat er sneller op geacteerd moet worden, want we willen geen dodelijk ongeval."

Brandbrief

De werkgroep vraagt nu in een brandbrief aan gedeputeerde Avine Fokkens om hier zo snel mogelijk iets aan te doen, voordat er dodelijke slachtoffers vallen.

Eerdere afspraken met gedeputeerde Sietske Poepjes zijn namelijk door Fokkens niet overgenomen. Gedeputeerde Fokkens blijft de sluiproute tot nu toe faciliteren. In oktober vorig jaar is er overleg geweest tussen de werkgroep, gemeente Ooststellingwerf en provincie. Daarin heeft de provincie gesproken over het verplaatsen van transportbedrijf Boonstra uit Haulerwijk naar de snelweg, maar daar is nog geen vervolg aan gegeven.

Veilig Verkeer Nederland steunt de protesten van de werkgroep en heeft zowel de gedeputeerde als de betrokken lokale wethouder een schriftelijk advies gegeven om alle vrachtverkeer door deze dorpen te verbieden.